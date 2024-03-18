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Azur Pro Garų lygintuvas
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GC4885/30
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EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 - English (US)
User Manual Philips Azur Pro Steam iron
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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