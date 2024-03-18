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Azur Pro Garų lygintuvas

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Azur ProGarų lygintuvas

GC4885/30

Azur Pro Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 - English (US)

  • PDF fail., 953 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Pro Steam iron

  • PDF fail., 3 MB
  • 12 March 2024

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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