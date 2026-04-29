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Nutraukta gamyba
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GC7051/30
Nutraukta gamyba
Mano „Philips“ garų generatorius lygintuvas negamina garų
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistemos garų pliūpsnis neveikia
Mano „Philips“ lyginimo sistema vertikaliuoju režimu tinkamai nepašalina raukšlių
Mano „Philips“ lyginimo sistema nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
Mano „Philips“ garų lygintuvas kaisdamas skleidžia dūmus
Mirksi „Philips“ garų lygintuvo lemputė „Lygintuvas paruoštas lyginti“