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PerfectCare Viva Lyginimo sistema
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GC7057/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7057/20 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip nuvalyti „Philips“ lyginimo sistemos padą?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų generatorius lygintuvas negamina garų
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistemos garų pliūpsnis neveikia
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