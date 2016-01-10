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Nutraukta gamyba

PerfectCare AquaLygintuvas su garų generatoriumi

GC8641/30

4.5
| (11) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Itin greitas lyginimas

  • 5 barų

  • 290 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • 2,5 l fiksuotas vandens bakelis

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.

Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens

Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens

Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Novatoriška „Philips OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginamus audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos, nenaudodami papildomų priedų lygintuvui padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai, nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir mažesnė apkrova jūsų riešui.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

11

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

10/01/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

10/01/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

05/04/2015

Polska

Polska

Super generator

Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

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