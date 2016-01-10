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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
5 barų
290 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
2,5 l fiksuotas vandens bakelis
Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.
Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.
Novatoriška „Philips OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginamus audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos, nenaudodami papildomų priedų lygintuvui padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai, nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir mažesnė apkrova jūsų riešui.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
11
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Joanna72
10/01/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Ag81
10/01/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
DamianR
05/04/2015
Polska
Super generator
Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary