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  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare Aqua SilenceLygintuvas su garų generatoriumi

GC8650/80

4.6
| (17) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas ir tylus lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Itin greitas ir tylus lyginimas

  • Iki 6,2 barų slėgis

  • 330 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • 2,5 l fiksuotas vandens bakelis

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys garų generatoriaus keliamas triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet galinga garų srauto technologija. Garų generatoriuje yra sumontuoti garų garsą slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir naudojama garsą sugerianti platforma, kuri slopina siurblio keliamą triukšmą.

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

17

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

1

30/06/2021

Україна

Україна

Парогенератор - это чудо в семье

Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую, однозначно!

Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Absolutně úžasná žehlička/generátor

Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.

Argumentai už

nízká hmotnost, vysoký parní výkon

Argumentai prieš

o žádných nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Neriboto garų slėgio generatorių kategorija