30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Iki 6,2 barų slėgis
330 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
2,5 l fiksuotas vandens bakelis
Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys garų generatoriaus keliamas triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet galinga garų srauto technologija. Garų generatoriuje yra sumontuoti garų garsą slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir naudojama garsą sugerianti platforma, kuri slopina siurblio keliamą triukšmą.
Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
17
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Анюта_
30/06/2021
Україна
Парогенератор - это чудо в семье
Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Елена0512
11/04/2019
Україна
Рекомендую, однозначно!
Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
monika74
18/05/2020
Česká republika
Absolutně úžasná žehlička/generátor
Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.
Argumentai už
nízká hmotnost, vysoký parní výkon
Argumentai prieš
o žádných nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Neriboto garų slėgio generatorių kategorija