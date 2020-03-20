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  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
  • Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas

Nutraukta gamyba

„PerfectCare Performer“Lyginimo sistema

GC8731/20

4.6
| (27) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
„Philips“ sukurta „PerfectCare Performer“ lyginimo sistema – lyginkite lengvai, greitai nebijodami sudeginti drabužių. Galingas garų srautas giliai įsiskverbia į audinį, kad lengvai pašalintumėte net sunkiai išlyginamas raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

Tyli technologija ir 1,8 l nuimamas vandens indas

Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas

  • Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

  • Iki 390 g garų pliūpsnis

  • Paminkštinta rankena

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.

Vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Dėl didelės pildymo angos papildymas vyksta greitai. Naudojant 1,8 l talpos vandens bakelį lyginkite be pertraukos ir bakelio papildymų net iki 2 val.

„CompatProVelocity“ garų generatorius: visą laiką pastovus garų srautas

Aukšto slėgio siurblys pumpuoja vandenį iš bakelio į lygintuvą. Garų kameroje labai dideliu greičiu juda didelis kiekis vandens. Dėl to iš lygintuvo pado visą laiką eina pastovus garų srautas ir vanduo nesikondensuoja;

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

27

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

1

20/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Brzo i jednostavno

I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.

Argumentai už

Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

27/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kratko ali slatko

Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.

Argumentai už

do sada sve

Argumentai prieš

nema

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

24/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

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  1. sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311 ekonominiu režimu palyginti su „Turbo“ režimu