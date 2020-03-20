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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
Iki 390 g garų pliūpsnis
Paminkštinta rankena
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Dėl didelės pildymo angos papildymas vyksta greitai. Naudojant 1,8 l talpos vandens bakelį lyginkite be pertraukos ir bakelio papildymų net iki 2 val.
Aukšto slėgio siurblys pumpuoja vandenį iš bakelio į lygintuvą. Garų kameroje labai dideliu greičiu juda didelis kiekis vandens. Dėl to iš lygintuvo pado visą laiką eina pastovus garų srautas ir vanduo nesikondensuoja;
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
27
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Dolac
20/03/2020
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Brzo i jednostavno
I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.
Argumentai už
Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Zagi1504
27/02/2020
Hrvatska
Kratko ali slatko
Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.
Argumentai už
do sada sve
Argumentai prieš
nema
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Nor3cx
24/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311 ekonominiu režimu palyginti su „Turbo“ režimu