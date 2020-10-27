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  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių
  • Galingas lyginimas be rūpesčių

Nutraukta gamyba

9000 seriesSlėginis garų generatorius

GC9020/02

1 apdovanojimas

Galingas lyginimas be rūpesčių

Ši galinga ir greita lyginimo sistema pašalina visus rūpesčius, nes turi unikalią automatinę nuosėdų šalinimo funkciją. Jums nebereikės šalinti nuosėdų, tai padaroma už jus. Puikus lyginimas be rūpesčių.

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Lyginimo prekių ženklas

Unikali automatinė nuosėdų šalinimo funkcija

Galingas lyginimas be rūpesčių

  • Automatinė kalkių šalinimo funkcija

Iki 5 barų slėgis

Iki 5 barų slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės

Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės

Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Taip pat galite lengvai nešti garų generatorių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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