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Nutraukta gamyba
GC9020/02
Galingas lyginimas be rūpesčių
Ši galinga ir greita lyginimo sistema pašalina visus rūpesčius, nes turi unikalią automatinę nuosėdų šalinimo funkciją. Jums nebereikės šalinti nuosėdų, tai padaroma už jus. Puikus lyginimas be rūpesčių.
Lyginimo prekių ženklas
Automatinė kalkių šalinimo funkcija
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Taip pat galite lengvai nešti garų generatorių.
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