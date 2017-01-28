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Nutraukta gamyba
Itin greitas lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6,5 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 340 g
Nešimo užraktas
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
26
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Gosia5
28/01/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
kass2
28/01/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
młoda
06/12/2016
Polska
100% zadowolenia z użytkowania
Generator to wspaniała rzecz,mam go od września i jestem bardzo zadowolona w końcu moje rzeczy są idealnie doprasowane, zmniejsza czas prasowania. Polecam każdej osobie , która nie lubi za bardzo prasować.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary