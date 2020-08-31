30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 angų
3 funkcijų
Juodas/sidabrinis
Itin plati anga, bandelių šildyklė
Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona užstringa viduje.
Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Argumentai už
ціна, якість, надійність
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/20 Toaster
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/20 Toaster
Nyunyuchka
10/04/2019
Україна
Отличный!
Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster