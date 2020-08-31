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  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais

Nutraukta gamyba

Viva CollectionSkrudintuvas

HD2630/20

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės puikiais skrebučiais
„Philips“ skrudintuvas HD2630/20 su plačiomis giliomis angomis ir automatinio centravimo funkcijomis tolygiai apskrudina storesnius ar plonesnius skrebučius. Galite naudotis integruotomis bandelių pašildymo grotelėmis, ištraukiamais trupinių padėkliukais ir pakartotino pašildymo ir atšildymo mygtukais.
Peržiūrėti visas naudas

Skrudintuvas, užtikrinantis rudai auksinį skrebučio atspalvį

Mėgaukitės puikiais skrebučiais

  • 2 angų

  • 3 funkcijų

  • Juodas/sidabrinis

  • Itin plati anga, bandelių šildyklė

Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa

Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa

Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona užstringa viduje.

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Argumentai už

ціна, якість, надійність

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/20 Toaster

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/20 Toaster

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный!

Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2630/40 Toaster

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.