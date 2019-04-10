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Nutraukta gamyba
Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė
„Multicooker“ 1,2 kg
Juoda
Dėl unikalios „Philips Airfryer“ konstrukcijos, kurią sudaro greitai ir tiksliai cirkuliuojantis itin karštas oras, žvaigždės formos dizainas ir optimalus šildymo profilis, galite greitai, lengvai ir sveikesniu būdu kepti įvairų skanų maistą nenaudodami aliejaus.
1,2 kg talpa tiks norint paruošti maisto 5 žmonėms. Dabar dar didesnė šeima galės mėgautis „Airfryer“ rezultatais, 50 % padidinus talpą**
„Airfryer“ įdiegta unikali „Rapid Air“ technologija suteikia galimybę skrudinti, kepti, gruzdinti ir apkepti skaniausius užkandžius ir patiekalus su mažiau riebalų nei įprastoje gruzdintuvėje, naudojant šiek tiek aliejaus ar nenaudojant iš viso! Be to, naudojant „Philips Airfryer“ su „Rapid Air“ technologija išsiskiria mažiau kvapų, nei naudojant tradicinę gruzdintuvę, ją lengviau valyti, saugiau ir ekonomiškiau naudoti kasdien!
4.6
iš 5
59
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Natal7
10/04/2019
Україна
Суперовая помощница на кухне!!!
мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
17vetal17
27/01/2018
Україна
Раджу всім цей продукт
Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Kristina96
27/01/2018
Україна
Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)
Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje.