GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Premium“ „Airfryer XXL“

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Premium“„Airfryer XXL“

HD9860/90

„Premium“ „Airfryer XXL“

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF fail., 6.4 MB
  • 13 March 2026

03a_UKCA DoC - English (US)

  • PDF fail., 144.2 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti