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„Premium“ „Airfryer XXL“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9860/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Visi (14)
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 lPlokštė kepti picoms ir kepsniams
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL
„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
„Airfryer“ priedasPicų rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasXXL vakarėlių meistro rinkinys
„Airfryer“ priedasLengvų užkandžių rinkinys XXL
„Philips Airfryer“ laikmatis užstrigo ir neskaičiuoja atgal.
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