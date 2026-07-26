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„Airfryer“ indelių keksiukams priedas

Nutraukta gamyba

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„Airfryer“ indelių keksiukams priedas

HD9909/00

„Airfryer“ indelių keksiukams priedas

Nutraukta gamyba

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Paruoškite šeimai, draugams arba sau skanių keksiukų ar pyragėlių naudodami šiuos įvairiems „Airfryer“ modeliams skirtus keksiukų indelius. Spalvoti keksiukų indeliai pagaminti iš bekvapio silikono. Juos lengva išimti, valyti ir laikyti!

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  • 26 July 2026

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