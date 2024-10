Kiekvienos naujos prekės garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo dienos . Garantinio laikotarpio trukmė yra 24 mėnesiai. Reikalingas galiojantis prekės įsigijimo dokumentas.

Philips garantija galioja tik tuomet, jeigu gaminys buvo tinkamai naudojamas pagal paskirtį, kaip aprašyta naudojimo vadove. Prieš montuodami arba naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Atsižvelgdami į jūsų gaminį ir defektą, „Philips“ parinks jums geriausią aptarnavimo variantą. Prijungtuose gaminiuose saugomi duomenys gali būti prarasti, kai juos prižiūri „Philips“. Prieš siunčiant gaminį rekomenduojame sukurti atsarginę duomenų kopiją. „Philips“ nebus atsakinga už tokius dėl prarastų duomenų patirtus nuostolius. Pratesta garantija: Kai kuriems „Philips“ asmeninės priežiūros gaminiams gali būti suteikiama pratęsta garantija. Be šio puslapio apačioje nurodyto garantijos laikotarpio, jums gali būti suteikta nemokama pratęsta garantija, jei per 90 dienų nuo įsigijimo užregistruosite gaminį savo „My Philips“ paskyroje. Prisijunkite prie „My Philips“ paskyros ir sekdami instrukcijas užregistruokite gaminį per 90 dienų nuo įsigijimo datos ir sužinosite, ar jūsų gaminiui gali būti suteikta pratęsta garantija.