30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
FC8592/91
„AirflowMax“ technologija
„TriActive“ antgalis
Priešalerginis filtras
Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai išlaikyti didžiausią siurbimo galią* iki prisipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) Unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių. 2) Specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai. 3) Aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužkemša, o tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir giliai išvalo dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didesnę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalus.
Šis dulkių siurblys yra priešalergiškas ir sertifikuotas Europos alerginių tyrimų fondo centro. Išmetamas oras yra išvalomas iki 99,9 % ir jame nelieka tokių alergenų, pavyzdžiui, kačių ir šunų plaukai, dulkių erkės arba žiedadulkės, kad namų aplinka būtų palanki alergiškiems žmonėms.
Atsiliepimai
„Philips Perfromer Active“ siurbimo galia palyginta su „Philips Powerlife FC8322/09“ siurbimo galia, kaip nurodoma IEC 60312-1:2011