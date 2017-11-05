Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.