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FC8720/09
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips Performer Expert“ nepriekaištingai išvalo visų tipų kietas grindis, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas specialus kietų grindų antgalis. Puikūs valymo rezultatai net prisipildžius maišeliui!
Energijos vart. efekt. kl. A**
„AirflowMax“ technologija
Kietų grindų antgalis
„Allergy+“
„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.
Specialiai sukurta 5 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.
Apdovanojimai
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
gelson
05/11/2017
Polska
Świetny odkurzacz za nieiwelkie pieniądze.
Po włączeniu wrażenie jakby odkurzacz nie był włączony, sam silnik należy do bardzo cichych, sam proces odkurzania ma więcej hałasu. Funkcjonalny, poręczny, zgrabny z kompletem szczotek, ssawek itp - jedny słowem - rekomendacja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Maniak
19/03/2015
Polska
doskonały do płaskich powierzchni
Doskonały produkt. Duża siła ssania. Przydatne końcówki. Gorąco polecam !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Adam00000
24/03/2017
Polska
Kompletna tragedia
Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy