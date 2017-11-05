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  • Standard Product Photo Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Standard Product Photo Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09

Nutraukta gamyba

Performer ExpertDulkių siurblys su maišeliu

FC8720/09

3.7

| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas

Naujasis „Philips Performer Expert“ nepriekaištingai išvalo visų tipų kietas grindis, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas specialus kietų grindų antgalis. Puikūs valymo rezultatai net prisipildžius maišeliui!

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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • Energijos vart. efekt. kl. A**

  • „AirflowMax“ technologija

  • Kietų grindų antgalis

  • „Allergy+“

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

Galingas energiją taupantis variklis

Galingas energiją taupantis variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.

5 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

5 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Specialiai sukurta 5 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-1679488 vaizdas

Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

05/11/2017

Polska

Polska

Świetny odkurzacz za nieiwelkie pieniądze.

Po włączeniu wrażenie jakby odkurzacz nie był włączony, sam silnik należy do bardzo cichych, sam proces odkurzania ma więcej hałasu. Funkcjonalny, poręczny, zgrabny z kompletem szczotek, ssawek itp - jedny słowem - rekomendacja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

19/03/2015

Polska

Polska

doskonały do płaskich powierzchni

Doskonały produkt. Duża siła ssania. Przydatne końcówki. Gorąco polecam !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

24/03/2017

Polska

Polska

Kompletna tragedia

Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.