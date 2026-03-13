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FC9204/01
Nutraukta gamyba
User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio „Marathon“ siurbimo galia duoda ilgalaikių rezultatų. Jos efektyvi konstrukcija ir 2000 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią siurbimo galią, ir tai tyliausiai veikiantis siurblys iš visų šiuo metu parduodamų siurblių be maišelio.