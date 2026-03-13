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Marathon Dulkių siurblys be maišelio

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MarathonDulkių siurblys be maišelio

FC9204/01

Marathon Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail., 27.2 MB
  • 13 March 2026

Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio „Marathon“ siurbimo galia duoda ilgalaikių rezultatų. Jos efektyvi konstrukcija ir 2000 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią siurbimo galią, ir tai tyliausiai veikiantis siurblys iš visų šiuo metu parduodamų siurblių be maišelio.

  • PDF fail.
  • 5 July 2026

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