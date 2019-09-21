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  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

EasySpeedGarų lygintuvas

GC1029/90

4.9
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
Naudodami šį „EasySpeed“ lygintuvą galėsite greičiau išlyginti drabužius. Tai padės užtikrinti trijų funkcijų pado smaigalys, tolygus karščio paskirstymas pado viduje ir pastovi garų srovė.
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Lyginimo prekių ženklas

3 būdai, kurie pagreitins lyginimą

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

  • Garai 25 g/min; 100 g garų pliūpsnis

  • 2000 V

  • Automatinis apsauginis išjungimas

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Purškimas dulksna tolygiai sudrėkina audinį

Purškimas dulksna tolygiai sudrėkina audinį

Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo

Į šį lygintuvą su garais galima pilti vandenį iš čiaupo, nes naudojantis kalkių šalinimo slankikliu lygintuve susikaupusios kalkės lengvai pašalinamos. Jei naudojate vandenį iš čiaupo ir norite, kad „Philips“ lygintuvas su garais išliktų efektyvus, kalkių valymo procedūrą atlikite kartą per mėnesį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/09/2019

Україна

Україна

Зручна та легка у використанні

Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

найгарніша,найчудовіша праска

користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска

30/06/2019

Україна

Україна

Легкий, удобный и практичный утюг

Пользуюсь утюгом уже больше года. В отличии от предыдущего - вообще нет проблем с протеканием воды во время глажки. Сам утюг легкий и удобный, даже при большом количестве одежды рука не устает. Паровой удар достаточно мощный, подходит для удаления складок на разных типах тканей. По размерам, утюг небольшой, но к этому быстро привыкаешь, даже если пользовался до этого более массивным. В целом - хороший выбор для быстрой и комфортной глажки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска

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