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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 25 g/min; 100 g garų pliūpsnis
2000 V
Automatinis apsauginis išjungimas
Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.
Į šį lygintuvą su garais galima pilti vandenį iš čiaupo, nes naudojantis kalkių šalinimo slankikliu lygintuve susikaupusios kalkės lengvai pašalinamos. Jei naudojate vandenį iš čiaupo ir norite, kad „Philips“ lygintuvas su garais išliktų efektyvus, kalkių valymo procedūrą atlikite kartą per mėnesį.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручна та легка у використанні
Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска
АнШев
04/07/2019
Україна
найгарніша,найчудовіша праска
користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Rool
30/06/2019
Україна
Легкий, удобный и практичный утюг
Пользуюсь утюгом уже больше года. В отличии от предыдущего - вообще нет проблем с протеканием воды во время глажки. Сам утюг легкий и удобный, даже при большом количестве одежды рука не устает. Паровой удар достаточно мощный, подходит для удаления складок на разных типах тканей. По размерам, утюг небольшой, но к этому быстро привыкаешь, даже если пользовался до этого более массивным. В целом - хороший выбор для быстрой и комфортной глажки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1029/40 Парова праска