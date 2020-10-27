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Nutraukta gamyba
GC4625/02
Lyginimo prekių ženklas
Audinio apsauga
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Elektroninė išjungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.
Lengvai pažeidžiamų audinių apsaugos dėka, jūs galite lyginti lengvai pažeidžiamus audinius esant nustatytai žemai temperatūrai su didelio intensyvumo garais, nepaliekant blizgančių dėmių.
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