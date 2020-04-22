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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Nutraukta gamyba

PerfectCare VivaLyginimo sistema

GC7051/30

4.8

| (34) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *

Lyginkite greičiau ir paprasčiau naudodami „Philips“ lyginimo sistemą. Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins pažangi „OptimalTEMP“ technologija.

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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros nustatymo

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *

  • Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 230 g

  • 2 l vandens bakelis

  • Kompaktiškas dizainas

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginti tinkamus audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu dengtos lyginimo lentos paliktas karštas lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

34

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

22/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

29/01/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobry produkt

funkcje ktore to zelazko posiada spelniaja moje wymagania

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

11/04/2019

Polska

Polska

Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu

Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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  1. Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu EasySpeed