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2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
Lyginkite greičiau ir paprasčiau naudodami „Philips“ lyginimo sistemą. Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins pažangi „OptimalTEMP“ technologija.
Lyginimo prekių ženklas
Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 230 g
2 l vandens bakelis
Kompaktiškas dizainas
Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.
Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginti tinkamus audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu dengtos lyginimo lentos paliktas karštas lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.
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Apdovanojimai
4.8
iš 5
34
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Janek2k18
22/04/2020
Polska
Świetny produkt
Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
niksson123
29/01/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobry produkt
funkcje ktore to zelazko posiada spelniaja moje wymagania
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
sirjack
11/04/2019
Polska
Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu
Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu EasySpeed