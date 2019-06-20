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  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *

Nutraukta gamyba

PerfectCare VivaLyginimo sistema

GC7057/20

5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *
Lyginkite greičiau ir paprasčiau naudodami „Philips“ lyginimo sistemą. Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins pažangi „OptimalTEMP“ technologija.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros nustatymo

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *

  • Maks. 6, barų siurblio slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 340 g

  • 2 l vandens bakelis

  • Kompaktiškas dizainas

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu dengtos lyginimo lentos paliktas karštas lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Супер е!

Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

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  1. Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu EasySpeed