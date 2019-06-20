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Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6, barų siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 340 g
2 l vandens bakelis
Kompaktiškas dizainas
Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.
Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu dengtos lyginimo lentos paliktas karštas lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Oksana85
20/06/2019
Україна
супер крутий парогенератор
Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Donika82
05/06/2019
България
Супер е!
Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu EasySpeed