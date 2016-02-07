30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Lygintuvas sveria tik 1,2 kg, todėl lyginti yra lengva ir nereikia jokių pastangų.
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
Ši sistema paruošiama naudoti greičiau nei per 2 minutes.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AdamL1
07/02/2016
Polska
Polecam
Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem