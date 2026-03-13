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„Viva Collection“ „Airfryer“
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HD9721/10
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9721/10 - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
Visi (13)
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
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