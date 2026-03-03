GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • „Airfryer“ indeliai keksiukams
  • „Airfryer“ indeliai keksiukams
  • „Airfryer“ indeliai keksiukams
  • „Airfryer“ indeliai keksiukams
  • „Airfryer“ indeliai keksiukams
  • „Airfryer“ indeliai keksiukams

Nutraukta gamyba

„Airfryer“ indelių keksiukams priedas

HD9909/00

„Airfryer“ indeliai keksiukams
Paruoškite šeimai, draugams arba sau skanių keksiukų ar pyragėlių naudodami šiuos įvairiems „Airfryer“ modeliams skirtus keksiukų indelius. Spalvoti keksiukų indeliai pagaminti iš bekvapio silikono. Juos lengva išimti, valyti ir laikyti!
Peržiūrėti visas naudas

Paruoškite skanius ir spalvingus keksiukus ir pyragėlius

„Airfryer“ indeliai keksiukams

  • Nuotaikingi spalvoti indeliai

  • Universalus maisto ruošimas

Nustebinkite draugus ir šeimos narius namie keptais gardėsiais!

Keksiukų kepimas visada turi pateisinamą priežastį. Galbūt artėja gimtadienis arba tiesiog norite nustebinti ir pamaloninti šeimos narius ar draugus skaniais ir džiaugsmingais namuose ruoštais nedideliais gardėsiais. Atminkite, kad turint indelius keksiukams ar pyragėlių formeles, tą daryti leidžiama!

Nuo keksiukų iki pyragėlių

Esate nusiteikę kepti keksiukus ar pyragėlius? Ir visai nesvarbu, ką nuspręsite kepti! Keksiukus ir pyragėlius galite kepti vienu metu. Norite išbandyti įvairius receptus su skirtingais produktais? Naudokite mėgstamus produktus ir mėgaukitės penkiais tobulo dydžio gardėsiais!

Indelius saugu plauti indaplovėje

Indelius saugu plauti indaplovėje

„Airfryer“ indelius keksiukams galima plauti indaplovėje, todėl juos naudoti dar patogiau!

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.