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Nutraukta gamyba
HD9909/00
Nuotaikingi spalvoti indeliai
Universalus maisto ruošimas
Keksiukų kepimas visada turi pateisinamą priežastį. Galbūt artėja gimtadienis arba tiesiog norite nustebinti ir pamaloninti šeimos narius ar draugus skaniais ir džiaugsmingais namuose ruoštais nedideliais gardėsiais. Atminkite, kad turint indelius keksiukams ar pyragėlių formeles, tą daryti leidžiama!
Esate nusiteikę kepti keksiukus ar pyragėlius? Ir visai nesvarbu, ką nuspręsite kepti! Keksiukus ir pyragėlius galite kepti vienu metu. Norite išbandyti įvairius receptus su skirtingais produktais? Naudokite mėgstamus produktus ir mėgaukitės penkiais tobulo dydžio gardėsiais!
„Airfryer“ indelius keksiukams galima plauti indaplovėje, todėl juos naudoti dar patogiau!
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