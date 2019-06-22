GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
  • Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“„Airfryer“

HD9925/00

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius
Naudodami šį specialų „Philips Airfryer“ kepimo priedą HD9925/00 galėsite paruošti visus savo mėgstamiausius kepinius. Lengvai ir greitai iškepkite sveikų skanių pyragų, duonos, apkepėlių, apkepų ir ne tik!
Peržiūrėti visas naudas

„Airfryer“ priedas

Priedas, kuris padės paruošti visus mėgstamiausius kepinius

  • Kepimo priedas

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Ištraukiamas stalčius ir maisto indas turi nepridegančią paviršiaus dangą ir juos saugu plauti indaplovėje.

Kepimo priedas mėgstamiausiems kepimo receptams

Kepimo priedas mėgstamiausiems kepimo receptams

Naudodami šį specialų „Philips Airfryer“ kepimo priedą galėsite paruošti visus savo mėgstamiausius kepinius. Lengvai ir greitai iškepkite sveikų skanių pyragų, duonos, apkepėlių, apkepų ir ne tik!

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.