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Nutraukta gamyba
Kepimo priedas
Ištraukiamas stalčius ir maisto indas turi nepridegančią paviršiaus dangą ir juos saugu plauti indaplovėje.
Naudodami šį specialų „Philips Airfryer“ kepimo priedą galėsite paruošti visus savo mėgstamiausius kepinius. Lengvai ir greitai iškepkite sveikų skanių pyragų, duonos, apkepėlių, apkepų ir ne tik!
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer