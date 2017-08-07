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Nutraukta gamyba
SH70/50
Nutraukta gamyba
Vietoj jų pirkite SH71
SH70 keičiamos galvutės yra suderinamos su „Shaver series 7000“ (S7xxx) ir skustuvu „Star Wars SW7700“.
Naujos konstrukcijos peiliukais patogiai nuskusite plaukus, tuo pačiu oda bus mažiau dirginama, nes mažiau įtempiama.
Elektriniame skustuve integruota dviejų peiliukų sistema pakelia plaukelius, todėl patogu švariai skusti arti odos.
3.4
iš 5
24
Atsiliepimai
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące