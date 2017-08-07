GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71
  • SH70 buvo pakeista SH71

Nutraukta gamyba

Skutimo galvutės

SH70/50

3.4
| (24) Atsiliepimai
SH70 buvo pakeista SH71
Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su 7000 serijos skustuvu.
Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

SH70 buvo pakeista SH71

  • Nutraukta gamyba

  • Vietoj jų pirkite SH71

Keičiamos galvutės, skirtos „Shaver series 7000“

Keičiamos galvutės, skirtos „Shaver series 7000“

SH70 keičiamos galvutės yra suderinamos su „Shaver series 7000“ (S7xxx) ir skustuvu „Star Wars SW7700“.

„GentleTrack“ peiliukai – švarus ir odos nedirginantis skutimasis

„GentleTrack“ peiliukai – švarus ir odos nedirginantis skutimasis

Naujos konstrukcijos peiliukais patogiai nuskusite plaukus, tuo pačiu oda bus mažiau dirginama, nes mažiau įtempiama.

„Super Lift&Cut“ barzdaskutė patogiam ir švariam skutimui

„Super Lift&Cut“ barzdaskutė patogiam ir švariam skutimui

Elektriniame skustuve integruota dviejų peiliukų sistema pakelia plaukelius, todėl patogu švariai skusti arti odos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.4

iš 5

24

Atsiliepimai

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.