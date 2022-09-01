GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

Performer ExpertDulkių siurblys su maišeliu

FC8721/08

4.8
| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas
Naujasis „Philips Performer Expert“ nepriekaištingai surenka dulkes nuo visų grindų*, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas ypatingas „TriActiveMax“ antgalis, puikiai surenkantis visas dulkes. Puikūs valymo rezultatai net prisipildžius maišeliui!
Peržiūrėti visas naudas

Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • „AirflowMax“ technologija

  • „TriActiveMax“ antgalis

  • „Allergy+“

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3) Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Galingas energiją taupantis variklis

Galingas energiją taupantis variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Препоръчвам

Отличен продукт - силна всмукателна мощ, лесно и бързо се сменят хартиените торбички и телескопична та тръба лесно се разгъва. Отличен продукт

Argumentai už

Хартиена сменяема торба, лесно маневрират колелата и силно засмуква боклуците

Argumentai prieš

Идва ми малко шумен

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

27/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

09/10/2019

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът има чудесни характеристики и дизайн!

Харесва ми силата на почистване,ниското ниво на шум,лекотата с която се движи и дизайна!

Argumentai už

Почти безшумна,лека и хубава!

Argumentai prieš

За сега няма!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Tik „Philips“ asortimentas