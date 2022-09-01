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Nutraukta gamyba
„AirflowMax“ technologija
„TriActiveMax“ antgalis
„Allergy+“
„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3) Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Бистра
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Препоръчвам
Отличен продукт - силна всмукателна мощ, лесно и бързо се сменят хартиените торбички и телескопична та тръба лесно се разгъва. Отличен продукт
Argumentai už
Хартиена сменяема торба, лесно маневрират колелата и силно засмуква боклуците
Argumentai prieš
Идва ми малко шумен
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Iki2020
27/04/2020
Hrvatska
Odličan
Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Спас
09/10/2019
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът има чудесни характеристики и дизайн!
Харесва ми силата на почистване,ниското ниво на шум,лекотата с която се движи и дизайна!
Argumentai už
Почти безшумна,лека и хубава!
Argumentai prieš
За сега няма!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
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