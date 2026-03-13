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Performer Expert Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Performer ExpertDulkių siurblys su maišeliu

FC8722/09

Performer Expert Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fail., 183 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8722/09 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 13 March 2026

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