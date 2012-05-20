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Nutraukta gamyba
2200 W
500 W siurbimo galia
Filtras „HEPA 13“
Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio priekyje lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai sušluoja dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.
Šis ECARF sertifikuotas dulkių siurblys 99,95 % patikimumu garantuoja, kad beveik visas oras kambaryje bus išfiltruotas, kol vyksta įprastinis dulkių siurbimas. Taip pašalinami beveik visi alergenai iš kilimų, baldų ir kitų vietų jūsų namuose.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
KAMIL26
20/05/2012
Polska
SUPER
Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Julita
22/09/2013
Polska
Ten produkt jest pełen zalet
jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy