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  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
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  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia

Nutraukta gamyba

PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC9160/01

4.5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausia siurbiamoji galia
Didžiausias siurbimo lygis, skirtas valyti be pastangų: visa tai suteikia „Philips Performer“. Derinant kartu su higieniniu filtru ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema, „Performer“ pasirūpins jūsų dulkėmis ir nešvarumais.
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500 V siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausia siurbiamoji galia

  • 2200 W

  • 500 W siurbimo galia

  • Filtras „HEPA 13“

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio priekyje lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai sušluoja dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

ECARF kokybės ženklas užtikrina patikimus rezultatus

ECARF kokybės ženklas užtikrina patikimus rezultatus

Šis ECARF sertifikuotas dulkių siurblys 99,95 % patikimumu garantuoja, kad beveik visas oras kambaryje bus išfiltruotas, kol vyksta įprastinis dulkių siurbimas. Taip pašalinami beveik visi alergenai iš kilimų, baldų ir kitų vietų jūsų namuose.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

SUPER

Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest pełen zalet

jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

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