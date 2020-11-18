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  • Didžiausia siurbiamoji galia
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Nutraukta gamyba

PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC9166/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausia siurbiamoji galia
Didžiausia siurbiamoji galia, kuria valoma be pastangų: kalbame apie FC916x serijos siurblius. FC916x serijos siurbliai, kuriuose naudojamas higieninis filtras ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema, susiurbs visas dulkes ir nešvarumus.
Peržiūrėti visas naudas

500 V siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausia siurbiamoji galia

  • „ParquetCare“

  • Nuotolinis valdymas

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.

Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti

Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti

Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti, atliekamas pirštų galiukais ir nepasilenkiant.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!

При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!

Argumentai už

Усе абсолютно

Argumentai prieš

—-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу

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