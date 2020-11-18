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Nutraukta gamyba
„ParquetCare“
Nuotolinis valdymas
Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.
Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti, atliekamas pirštų galiukais ir nepasilenkiant.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Argumentai už
Усе абсолютно
Argumentai prieš
—-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу