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Nutraukta gamyba
2200 W
500 W siurbimo galia
Plaunamas „HEPA 13“ filtras
Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama!
Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.
4.7
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Przemek80
26/11/2015
Polska
Świetny odkurzacz
Jestem właścicielem Odkurzacza Philips Performer FC 9172/01. Od samego zakupu jestem z niego bardzo zadowolony. Posiada specjalną nasadkę, która umożliwia usuwanie kurza z narożników. Posiada bardzo długi kabel, dlatego nie muszę ciągle przepinać się do innego gniazdka. Worek jest wystarczająco duży, nie trzeba go ciągle zmieniać. Dzięki filtrowi Hepa 13 pochłania cały kurz.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
piterg
18/12/2013
Polska
Duża moc i niewielkie gabaryty
Bardzo dobra płynna regulacja mocy. Odkurzacz ze specjalna szczotką bardzo dobrze zbiera kurz (np, ze sprzętu elektronicznego który przyciaga wszystko). Dobra separacja zapachów. Z odkurzacza nie czuć prawie nic (pisze prawie bo tylko odkurzacze wodne chyba zapewniają 99,9% separacji kurzu) Poręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
Agusia1982
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i mocny odkurzacz
Odkurzacz godny polecenia. Bardzo mocny i zwinny. Tak fajny produkt używa się z przyjemnością;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy