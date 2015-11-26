GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Nutraukta gamyba

PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC9172/01

4.7
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausia siurbiamoji galia
Didžiausias siurbimo lygis, skirtas valyti be pastangų: visa tai suteikia „Philips Performer“. Derinant kartu su higieniniu filtru ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema, „Performer“ pasirūpins jūsų dulkėmis ir nešvarumais.
Peržiūrėti visas naudas

500 V siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausia siurbiamoji galia

  • 2200 W

  • 500 W siurbimo galia

  • Plaunamas „HEPA 13“ filtras

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

„HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

„HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama!

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/11/2015

Polska

Polska

Świetny odkurzacz

Jestem właścicielem Odkurzacza Philips Performer FC 9172/01. Od samego zakupu jestem z niego bardzo zadowolony. Posiada specjalną nasadkę, która umożliwia usuwanie kurza z narożników. Posiada bardzo długi kabel, dlatego nie muszę ciągle przepinać się do innego gniazdka. Worek jest wystarczająco duży, nie trzeba go ciągle zmieniać. Dzięki filtrowi Hepa 13 pochłania cały kurz.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy

18/12/2013

Polska

Polska

Duża moc i niewielkie gabaryty

Bardzo dobra płynna regulacja mocy. Odkurzacz ze specjalna szczotką bardzo dobrze zbiera kurz (np, ze sprzętu elektronicznego który przyciaga wszystko). Dobra separacja zapachów. Z odkurzacza nie czuć prawie nic (pisze prawie bo tylko odkurzacze wodne chyba zapewniają 99,9% separacji kurzu) Poręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i mocny odkurzacz

Odkurzacz godny polecenia. Bardzo mocny i zwinny. Tak fajny produkt używa się z przyjemnością;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.