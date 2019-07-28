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Didžiausia siurbiamoji galia net prisipildžius maišeliui*
„Philips PerformerPro“ dulkių siurblys turi galingą 2100 W variklį, specialiai sukurtą dulkių kamerą ir didelį oro srautą, dėl kurio siurbiamoji galia yra itin didelė. Valymo rezultatai bus puikūs net prisipildžius dulkių maišeliams!*
2100 W
HEPA 12 filtras
5 l
2100 W variklis generuoja maks. 475 W siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
Šis specialus išėjimo filtras surenka 99,5 % dulkių, prieš išpučiant orą atgal į kambarį; taip užtikrinama, kad aplinkoje neliktų dulkių.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
iuli
28/06/2017
România
Recomand
practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu standartu IEC 60312-1, patikrą atliko išorinis patikrų institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips Consumer Lifestyle B.V.“, 2012 m. rugpjūčio mėn.)