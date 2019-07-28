GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01

Nutraukta gamyba

PerformerProDulkių siurblys su maišeliu

FC9184/01

5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Didžiausia siurbiamoji galia net prisipildžius maišeliui*

„Philips PerformerPro“ dulkių siurblys turi galingą 2100 W variklį, specialiai sukurtą dulkių kamerą ir didelį oro srautą, dėl kurio siurbiamoji galia yra itin didelė. Valymo rezultatai bus puikūs net prisipildžius dulkių maišeliams!*

Peržiūrėti visas naudas

su 2100 W varikliu ir 5 l dulkių maišeliu

Didžiausia siurbiamoji galia net prisipildžius maišeliui*

  • 2100 W

  • HEPA 12 filtras

  • 5 l

2100 W variklis sukuria maks. 475 W siurbimo galią

2100 W variklis sukuria maks. 475 W siurbimo galią

2100 W variklis generuoja maks. 475 W siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.

Naujasis „trys viename“ „TriActive“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

EPA 12 filtras su 99,5 % dulkių filtravimo sistema

EPA 12 filtras su 99,5 % dulkių filtravimo sistema

Šis specialus išėjimo filtras surenka 99,5 % dulkių, prieš išpučiant orą atgal į kambarį; taip užtikrinama, kad aplinkoje neliktų dulkių.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/06/2017

România

România

Recomand

practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu standartu IEC 60312-1, patikrą atliko išorinis patikrų institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips Consumer Lifestyle B.V.“, 2012 m. rugpjūčio mėn.)