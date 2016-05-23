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Nutraukta gamyba

Performer ExpertDulkių siurblys su maišeliu

FC9193/91

4.9
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips Performer Expert“ nepriekaištingai surenka dulkes nuo visų grindų*, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas ypatingas „TriActive+“ antgalis, puikiai surenkantis visas dulkes. Puikūs valymo rezultatai net prisipildžius maišeliui!
Peržiūrėti visas naudas

Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • „AirflowMax“ technologija

  • „TriActive+“ antgalis

  • „Allergy+“

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

Galingas energiją taupantis variklis

Galingas energiją taupantis variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/05/2016

Latvija

Latvija

Kvalitatīvs un parocīgs putekļsūcējs.

Pirkts 2 mēnešus atpakaļ. Esmu ļoti apmierināts. Viss ļoti kvalitatīvs - gan korpusa plastmasa, gan uzgaļu plastmasa. Ļoti parocīgas un kvalitatīvas birstes. Labi regūlējas sūkšanas jauda (ar regulātoru uz korpusa). Ļoti kluss. Protams tas ir subjektīvi, bet dzinēja troksnis ir klusāks par gaisa šņākoņu tīrīšanas laikā. Tīrīšanas laikā var mierīgi sarunāties un pat klausīties mūziku - protams ne klasiku. Elektrības vads mīksts, ļoti viegli izvelkams. Uz vada nav atzīmes ka vads drīz beigsies - pašam jāuzlīmē izolācijas lente o,5m pirms pilnīga vada izvilkuma. Ripo labi, pagriezienos paklausīgs. Viegli elektrizējas un uz birstītēm kā arī uz putekļusūcēja salīp neliels daudzums putekļu, bet ar to tieku galā tīrīšanas beigās nosūcot birstes un korpusu ar mazo birstīti kura ir komplektā, tā kā tā nav liela problēma un putekļi jau salīp uz visiem putekļsūcējiem. Liels pluss S-bag sistēma un līdz ar to iespēja dažādu veidu maisiņu iegādei. Var iegādāties gan parastus, gan pretalergēnu, gan pretsmaku maisiņus. Es izmantoju pretalergēnos maisiņus un esmu ļoti apmierināts.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu

02/03/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.

Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

02/03/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.

Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

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