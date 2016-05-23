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Nutraukta gamyba
1500 W
„AirflowMax“ technologija
„TriActive+“ antgalis
„Allergy+“
„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
andris007
23/05/2016
Latvija
Kvalitatīvs un parocīgs putekļsūcējs.
Pirkts 2 mēnešus atpakaļ. Esmu ļoti apmierināts. Viss ļoti kvalitatīvs - gan korpusa plastmasa, gan uzgaļu plastmasa. Ļoti parocīgas un kvalitatīvas birstes. Labi regūlējas sūkšanas jauda (ar regulātoru uz korpusa). Ļoti kluss. Protams tas ir subjektīvi, bet dzinēja troksnis ir klusāks par gaisa šņākoņu tīrīšanas laikā. Tīrīšanas laikā var mierīgi sarunāties un pat klausīties mūziku - protams ne klasiku. Elektrības vads mīksts, ļoti viegli izvelkams. Uz vada nav atzīmes ka vads drīz beigsies - pašam jāuzlīmē izolācijas lente o,5m pirms pilnīga vada izvilkuma. Ripo labi, pagriezienos paklausīgs. Viegli elektrizējas un uz birstītēm kā arī uz putekļusūcēja salīp neliels daudzums putekļu, bet ar to tieku galā tīrīšanas beigās nosūcot birstes un korpusu ar mazo birstīti kura ir komplektā, tā kā tā nav liela problēma un putekļi jau salīp uz visiem putekļsūcējiem. Liels pluss S-bag sistēma un līdz ar to iespēja dažādu veidu maisiņu iegādei. Var iegādāties gan parastus, gan pretalergēnu, gan pretsmaku maisiņus. Es izmantoju pretalergēnos maisiņus un esmu ļoti apmierināts.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu
Paweł1979
02/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.
Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
buialt
02/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.
Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy