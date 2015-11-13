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  • Profesionalus valymas
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  • Profesionalus valymas

Nutraukta gamyba

MarathonDulkių siurblys be maišelio

FC9204/01

4.5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Profesionalus valymas
Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio „Marathon“ siurbimo galia duoda ilgalaikių rezultatų. Jos efektyvi konstrukcija ir 2000 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią siurbimo galią, ir tai tyliausiai veikiantis siurblys iš visų šiuo metu parduodamų siurblių be maišelio.
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Didelė ilgai išliekanti valymo galia

Profesionalus valymas

  • 2000 V

  • 350 W siurbimo galia

  • HEPA 12 filtras

  • „Parquet“

Ypač efekt. antgalis parketui pašal. 3 k. daugiau kibių nešvar.

Ypač efekt. antgalis parketui pašal. 3 k. daugiau kibių nešvar.

„Super Parquet“ antgalis leidžia švariai išvalyti bet kokio tipo grindis vienu braukimu ir jų nepažeidžiant. Išnaudojus mikropluošto nulemiamas susiurbimo galimybes bei siurbimo galią be jokių valymo priemonių arba šepečių gaunami patys optimaliausi rezultatai.

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio priekyje lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai sušluoja dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

2000 W variklis generuoja maks. 350 W siurbimo galią

2000 W variklis generuoja maks. 350 W siurbimo galią

Galingas „Marathon“ 2000 vatų variklis sukuria labai didelę maksimalią siurbimo galią savo kategorijoje. Be to, dėl efektyvios konstrukcijos jis yra labai tylus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji.silny saci vykon,,

JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

07/07/2019

Україна

Україна

Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга

Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

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