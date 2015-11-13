30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2000 V
350 W siurbimo galia
HEPA 12 filtras
„Parquet“
„Super Parquet“ antgalis leidžia švariai išvalyti bet kokio tipo grindis vienu braukimu ir jų nepažeidžiant. Išnaudojus mikropluošto nulemiamas susiurbimo galimybes bei siurbimo galią be jokių valymo priemonių arba šepečių gaunami patys optimaliausi rezultatai.
„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio priekyje lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai sušluoja dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.
Galingas „Marathon“ 2000 vatų variklis sukuria labai didelę maksimalią siurbimo galią savo kategorijoje. Be to, dėl efektyvios konstrukcijos jis yra labai tylus.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
romca
13/11/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.silny saci vykon,,
JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
killerzv
07/07/2019
Україна
Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга
Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу