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Saeco Minuto Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Saeco MinutoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8862/09

Saeco Minuto Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8862/09 - English (US)

  • PDF fail., 948.2 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8862/09

  • PDF fail., 4.3 MB
  • 14 March 2024

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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