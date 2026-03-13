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Saeco Incanto Puikus automatinis espreso aparatas
Nutraukta gamyba
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HD9712/01
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Tips for use and maintenance Philips Minuto Super-automatic espresso machine
User Manual Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD9712/01
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato
Iš „Philips“ espreso aparato bakelio nebėga vanduo
„Philips“ espreso aparatas skleidžia triukšmą
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
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