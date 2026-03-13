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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
EasyLife Dulkių siurblys su maišeliu
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC8135/01
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User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag
Palepinkite savo išties švariomis grindimis su „Philips EasyLife“ dulkių siurbliu. 2000 W variklis suteikia puikią valymo galią ir neįtikėtinus rezultatus. Pasidžiaukite labiau savo grindimis.
Visi (5)
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kaip patikrinti, ar „Philips“ dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelis yra pilnas?
Kada turėčiau pakeisti „Philips“ dulkių filtrą?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ dulkių siurblio filtro valymas
„s-Bag“Klasikiniai ilgalaikiai (4 vnt.)
„s-Bag“Antialerginiai dulkių maišeliai
„Philips“ dulkių siurblys neįsijungia
„Philips“ dulkių siurblys perkaista
Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Mano „Philips“ dulkių siurblys rodo, kad dulkių surinkimo maišelis yra pilnas, kai jis nėra pilnas
Susisiekimas su „Philips“
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