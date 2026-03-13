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EasyLife Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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EasyLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8135/01

EasyLife Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail., 10.3 MB
  • 13 March 2026

Palepinkite savo išties švariomis grindimis su „Philips EasyLife“ dulkių siurbliu. 2000 W variklis suteikia puikią valymo galią ir neįtikėtinus rezultatus. Pasidžiaukite labiau savo grindimis.

  • PDF fail.
  • 8 August 2026

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