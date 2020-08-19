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Nutraukta gamyba

Performer ExpertDulkių siurblys su maišeliu

FC8722/09

4.8
| (54) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips Performer Expert“ nepriekaištingai surenka dulkes nuo visų grindų*, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas ypatingas „TriActiveMax“ antgalis, puikiai surenkantis visas dulkes. Puikūs valymo rezultatai net prisipildžius maišeliui!
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 5 l

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

Galingas energiją taupantis variklis

Galingas energiją taupantis variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3) Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

54

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

19/08/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vysavac

Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.

Argumentai už

Schopnosti

Argumentai prieš

Sacky

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

19/06/2020

България

България

Оправда очакванията ми

Добри техн. характеристики и съответна производителност Превръща прахосмученето в нужно удоволствие.

Argumentai už

Добра смукателна сила

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка

06/06/2019

България

България

Един много добър продукт на любимата марка

Много добре почиства, плавно регулиране на мощността, удобна четка и накрайници. Почистването на отделението със събраните боклуци става за секунда, а филтрите са изключително добри.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба

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