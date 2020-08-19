30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
5 l
„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3) Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
4.8
iš 5
54
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Kowik
19/08/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Vysavac
Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.
Argumentai už
Schopnosti
Argumentai prieš
Sacky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Stasik150
19/06/2020
България
Оправда очакванията ми
Добри техн. характеристики и съответна производителност Превръща прахосмученето в нужно удоволствие.
Argumentai už
Добра смукателна сила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка
Angel
06/06/2019
България
Един много добър продукт на любимата марка
Много добре почиства, плавно регулиране на мощността, удобна четка и накрайници. Почистването на отделението със събраните боклуци става за секунда, а филтрите са изключително добри.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба
Tik „Philips“ asortimentas