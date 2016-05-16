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  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose

Nutraukta gamyba

Saeco IncantoPuikus automatinis espreso aparatas

HD9712/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose
„Saeco“ pristato „Incanto Executive“ – laikui nepavaldų šedevrą, skirtą ruošti tobulą kavą. Dėl profesionalių savybių, pavyzdžiui, keraminio malūnėlio ir dvigubo virintuvo, nuostabią kavą paruošite per trumpiausią įmanomą laiką
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Tobulybė puodelyje per trumpiausią įmanoma laiką

Mėgaukitės profesionalia espreso kava namuose

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

  • 8 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.