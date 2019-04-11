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Nutraukta gamyba

Skutimosi galvutės

RQ12/70

3
| (12) Atsiliepimai
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Per dvejus metus skustuvo galvutės nuskus 9 milijonus plaukų nuo jūsų veido. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
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Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

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  • Nutraukta gamyba

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Keičiamas skutimo įtaisas, skirtas skustuvams „SensoTouch 3D“

Keičiamas skutimo įtaisas, skirtas skustuvams „SensoTouch 3D“

RQ12 skutimo įtaisas suderinamas su „SensoTouch 3D“ (RQ12xx) ir „arcitec“ (RQ10xx) skustuvais.

Geriausia mūsų skutimo sistema 1–3 dienų barzdelei

Geriausia mūsų skutimo sistema 1–3 dienų barzdelei

Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia 1–3 dienų barzdelės plaukus, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukus. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis* skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

12

Atsiliepimai

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок

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