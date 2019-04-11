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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
RQ12/70
Nutraukta gamyba
Vietoj jų pirkite SH70
RQ12 skutimo įtaisas suderinamas su „SensoTouch 3D“ (RQ12xx) ir „arcitec“ (RQ10xx) skustuvais.
Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia 1–3 dienų barzdelės plaukus, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukus. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis* skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.
8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.
3.0
iš 5
12
Atsiliepimai
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок