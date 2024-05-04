GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Philips“ Saeco Intelia Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Philips“ Saeco InteliaPuikus automatinis espreso aparatas

HD8753/19

„Philips“ Saeco Intelia Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8753/19 - English (US)

  • PDF fail., 25.3 kB
  • 4 May 2024

User Manual Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8753/19

  • PDF fail., 5 MB
  • 15 March 2024

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti