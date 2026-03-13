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Saeco PicoBaristo Puikus automatinis espreso aparatas
Nutraukta gamyba
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HD8927/09
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EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8927/09 - English (US)
User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Visi (6)
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
Kaip naudoti „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes?
Kalkių nuosėdų šalinimas iš „Philips“ espreso aparato
„Philips“ espreso aparato gėrimo tūrio reguliavimas
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Priežiūrai skirti priedaiKalkių šalinimo ir vandens filtras
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
EspressoVandens indas
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato
Iš „Philips“ espreso aparato bakelio nebėga vanduo
„Philips“ espreso aparatas skleidžia triukšmą
„Philips“ espreso aparatas išmeta sumaltą kavą neišvirdamas kavos
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