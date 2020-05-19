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Norėdami užtikrinti geriausius savo „Philips" skustuvo rezultatus, kas 2 metus pakeiskite savo skustuvo galvutes.
Elektrinės barzdaskutės mažos trinties „SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.
Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Argumentai už
očekávání se splnilo
Argumentai prieš
žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Naudojimo data 2020-04-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Naudojimo data 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava